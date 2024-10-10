В «Реале» ярко обратились к Рафаэлю Надалю в связи с его решением завершить карьеру

Его рекорд всегда будет символом успеха — 22 турнира «Большого шлема»: 14 титулов «Ролан Гаррос», что делает его теннисистом, который выиграл этот престижный турнир больше всего раз в истории, 4 US Open, 2 Уимблдона и 2 Australian Open. Он также является единственным теннисистом в истории, который поднял по крайней мере один «Большой шлем» в течение десяти лет подряд и пять последовательных трофеев Ролан Гаррос.