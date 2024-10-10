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Арина Соболенко сместила Игу Швёнтек с первой строчки Чемпионской гонки WTA

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опередила пятикратную победительницу мэйджоров польку Игу Швёнтек в лайв-рейтинге Чемпионской гонки WTA за несколько недель до завершения сезона.

Источник: Getty Images

Ранее Соболенко со счётом 1:6, 6:4, 6:0 обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву и вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай), за что получила 215 рейтинговых баллов.

За счёт этого у Соболенко стало 8306 очков в Чемпионской гонке WTA, у ранее возглавлявшей рейтинг Швёнтек — 8285. Отметим, что у занимающей третью строчку в данном рейтинге американки Кори Гауфф 5183 очков, она не имеет шансов на борьбу с Соболенко за лидерство.

Швёнтек не принимает участие в турнире в Ухане. В последний раз лидер мирового рейтинга Швёнтек выходила на корт ещё на Открытом чемпионате США — 2024 (начало сентября), где проиграла в ¼ финала американке Джессике Пегуле. После этого Ига решила полностью пропустить азиатскую серию турниров на харде.