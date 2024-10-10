Арина Соболенко сместила Игу Швёнтек с первой строчки Чемпионской гонки WTA

За счёт этого у Соболенко стало 8306 очков в Чемпионской гонке WTA, у ранее возглавлявшей рейтинг Швёнтек — 8285. Отметим, что у занимающей третью строчку в данном рейтинге американки Кори Гауфф 5183 очков, она не имеет шансов на борьбу с Соболенко за лидерство.