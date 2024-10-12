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Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Шанхае, обыграв Томаша Махача

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

В матче ½ финала он обыграл 33-ю ракетку мира Томаша Махача из Чехии со счётом 6:4, 7:5.

Матч продолжался 1 час 45 минут. Итальянец выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника пять эйсов, одна двойная ошибка и единственный реализованный брейк-пойнт из пяти.

Соперником Синнера в матче за титул чемпиона «Мастерса» в Шанхае станет победитель второго полуфинала — между четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и американским теннисистом Тейлором Фрицем (седьмой в рейтинге ATP).