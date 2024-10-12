Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Шанхае, обыграв Томаша Махача

Матч продолжался 1 час 45 минут. Итальянец выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника пять эйсов, одна двойная ошибка и единственный реализованный брейк-пойнт из пяти.