Новак Джокович обыграл Тейлора Фрица и вышел в финал «Мастерса» в Шанхае

Матч продолжался 1 час 55 минут. Сербский теннисист выполнил семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из девяти заработанных. На счету его соперника шесть эйсов, пять двойных ошибок и ни одного выигранного брейк-пойнта из двух заработанных.