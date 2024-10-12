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Лучшая теннисистка Казахстана с разгромом вышла в финал турнира в Китае

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина (№ 31 в парном разряде) сыграла в ½ финала турнира серии WTA 1000 в Ухане (Китай), передают Vesti.kz.

Источник: КТФ

За выход в финал в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой (№ 27) она сыграла с дуэтом Екатерина Александрова (Россия)/Катержина Синякова (Чехия).

Матч завершился победой Данилиной и Хромачевой — 6:1, 6:4. Встреча длилась один час и пять минут. Отметим, что Синякова является первой ракеткой мира в парном разряде, а Александрова занимает 82 место.

В финале, Данилина вместе со своей партнершей сыграет с американцем дуэтом Айша Мухаммад/Джессика Пегула.

Мухаммад занимает 20 место в рейтинге парного разряда, а Пегула — 58-е.