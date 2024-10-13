Синнер не дал Джоковичу взять 100-й трофей. Титул в Шанхае для Янника стал седьмым за год

Этот финал поставил перед теннисистами совершенно разные цели. Янник уже отобрался на Итоговый турнир и гарантировал себе сохранение первой строчки рейтинга по итогам года, поэтому в решающей битве Шанхая только шёл за 7-м титулом в этом году и 17-м — в карьере. Перед Новаком же стояли более глобальные задачи: закрепиться в гонке в Турин, завоевать первый трофей на уровне ATP в этом сезоне и 100-й — в карьере!