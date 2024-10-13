«Виноват не только я». Врач Синнера грозится раскрыть всю правду о его допинг-деле

«Я расстроен, как и все остальные. Не могу больше ничего добавить, просто надеюсь, что рано или поздно смогу рассказать, что произошло, чтобы показать общую картину. Потому что сейчас кажется, что виноват только я. Но это не так. Янник был очень добр. Когда родилась моя дочь Летиция, он мне написал, как и вся команда. У меня с ним дружеские отношения. Однако в социальных сетях я читал плохие сообщения, меня оскорбляли. Изображение всей этой истории получилось довольно плохим», — приводит слова Налди La Stampa.