Джокович назвал 2024 год одним из худших в своей карьере

В воскресенье 37-летний серб уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счетом 6:7 (4:7), 3:6. Джокович в 2024 году победил на Олимпийских играх и не завоевал ни одного титула на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Впервые с 2017 года он не смог выиграть ни одного турнира Большого шлема за сезон.
«В сравнении с большинством моих сезонов на протяжении всей карьеры этот был одним из худших в плане результатов. Но, знаете, однажды должен был настать момент, когда я уже не смогу выигрывать Шлемы и поддерживать тот высочайший уровень. Это нормально, я рад своей золотой медали Олимпийских игр, что было моей главной целью на этот год. Конечно, я бы хотел выиграть хоть один турнир Большого шлема или просто крупный титул, но все в порядке. Имеем то, что имеем. Это своего рода сезон, который нужно просто принять, смириться с ним. Я более чем доволен тем, чего достиг за всю карьеру, так что я просто буду ждать новых больших вызовов», — приводит слова Джоковича официальный сайт турнира в Шанхае.
Он с 24 титулами является рекордсменом турниров Большого шлема и бывшей первой ракеткой мира.