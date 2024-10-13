Соболенко обошла Швёнтек в гонке, но в рейтинге отстаёт. Как Арине стать первой ракеткой

В то же время пока до конца неясно, по какой системе будут начисляться очки на Итоговом. Существуют два варианта: прежний, в котором очки дают даже за поражение в группе, и новый, в котором очки за это не начисляются — в точности как в ATP. В прежнем варианте выходит, что Соболенко даже в случае поражения во всех трёх матчах в группе на Итоговом будет иметь хорошие шансы возглавить рейтинг по итогам сезона. В этом случае Швёнтек станет первой ракеткой мира, только если завоюет титул в Эр-Рияде. А вот по новой схеме получается, что в случае трёх поражений Арины в группе Иге достаточно будет выйти в финал. Известно одно: какова бы ни была система, Соболенко точно станет первой в мире по итогам сезона (даже если снимется с турнира!), если Швёнтек не выйдет в финал.