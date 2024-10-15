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Потапова снялась с турнира в Нинбо

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россиянка Анастасия Потапова снялась с женского теннисного турнира в китайском Нинбо, сообщают организаторы соревнований в соцсети Х.

Источник: Reuters

В первом раунде Потапова должна была встретиться с соотечественницей Анной Калинской, посеянной под седьмым номером.

Сообщается, что Потапова снялась с турнира из-за проблем с желудком. Ее заменила лаки-лузер Присцилла Хон из Австралии.