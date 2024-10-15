«Я неспособен конкурировать с молодыми». Неугомонный Джокович — о новом этапе карьеры

— Я думаю, он начал активно использоваться всего пять-семь лет назад, или что-то вроде того. Если дискуссия о GOAT — это то, что заставляет людей по-настоящему интересоваться теннисом, я это поддерживаю. Мне нравится. Но я не собираюсь говорить, что я думаю по этому поводу и кто такой GOAT. Оставлю это на усмотрение других людей. Я не думаю, что я в положении… что мне стоит обсуждать подобное. Я должен с уважением относиться к предыдущим поколениям, а теннис настолько развился благодаря технологиям, даже ракеткам, что трудно сказать. Люди любят спорить о том, как кто-то вроде Бьорна Борга, Рода Лейвера или Джона Макинроя сыграл бы в эту эпоху, или я — в любую из их. Мы никогда не узнаем. Для меня большая честь быть частью этой группы, большая честь называть себя изучающим историю тенниса и игры. Несмотря на то, что я видел их много раз, у меня до сих пор мурашки по коже, когда я встречаю этих парней, этих легенд каждый раз.