Елена Рыбакина впервые после длительной паузы вернулась к тренировкам на корте — Sports.kz

Напомним, пресс-служба WTA анонсировала участие чемпионки Уимблдона-2022 в Итоговом турнире WTA — 2024, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 2 по 9 ноября. Однако у теннисной общественности вызывает сомнения возможность участия Елены в данном турнире. Казахстанка не выходила на корт с US Open — 2024, где снялась со второго круга турнира. Перед этим она объявила о прекращении сотрудничества со скандальным тренером Стефано Вуковым.