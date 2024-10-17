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Елена Рыбакина впервые после длительной паузы вернулась к тренировкам на корте — Sports.kz

Пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина вернулась к тренировкам на корте после продолжительного отсутствия, сообщает Sports.kz.

Источник: Reuters

Ранее аккаунт «Sebastien G» опубликовал снимок Рыбакиной с её тренировки в Дубае (ОАЭ). На нём Рыбакина запечатлена с малийским тренером и спарринг-партнером Ибрагимом Баба Кума.

Напомним, пресс-служба WTA анонсировала участие чемпионки Уимблдона-2022 в Итоговом турнире WTA — 2024, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 2 по 9 ноября. Однако у теннисной общественности вызывает сомнения возможность участия Елены в данном турнире. Казахстанка не выходила на корт с US Open — 2024, где снялась со второго круга турнира. Перед этим она объявила о прекращении сотрудничества со скандальным тренером Стефано Вуковым.