Каливод отметил стагнацию в игре теннисиста Даниила Медведева

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев переживает стагнацию в игре и результатах. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Каливод.
Ранее Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру на старте выставочного турнира в Эр-Рияде со счетом 0:6, 3:6.
«Что касается Медведева, за него очень обидно, у него настала стагнация, но это со многими случается. В последнее время у него совсем не получается играть против Синнера. Дане нужен какой-то импульс, какой-то раздражитель», — сказал Каливод.
Медведеву 28 лет, он занимает пятое место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.