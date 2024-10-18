«Еще 5−6 часов — и пришлось бы ампутировать». Рублев чуть не лишился яичка

«Я не знаю, как об этом говорить — смешно или по-умному. Я чуть не потерял яичко. Да, мне очень повезло, так как врачи сказали, что в запасе было пять или шесть часов. Если бы начались проблемы с кровообращением, то его бы ампутировали.



Почему-то я согласился поехать в больницу и проверить, так как чувствовал себя странно. Врачи провели осмотр и экстренно отправили на операцию. Так что с момента первых ощущений до операции прошло 3−4 часа. В итоге все хорошо, но перед наркозом я подписал бумаги о том, что я разрешаю им ампутировать мне яйцо», — сказал Рублев на пресс-конференции.