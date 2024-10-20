Синнер победил Алькараса и взял «Шлем шести королей»

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 в пользу Синнера. За победу в Эр-Рияде он заработал 6 млн долларов — рекордные призовые в истории тенниса. Это почти вдвое больше, чем получает победитель турнира Большого шлема.