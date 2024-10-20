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Синнер победил Алькараса и взял «Шлем шести королей»

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса в финальном матче выставочного теннисного турнира «Шлем шести королей», который проходил в Эр-Рияде.

Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 в пользу Синнера. За победу в Эр-Рияде он заработал 6 млн долларов — рекордные призовые в истории тенниса. Это почти вдвое больше, чем получает победитель турнира Большого шлема.

Третье место ранее занял серб Новак Джокович, который обыграл Рафаэля Надаля. Испанец ранее объявил об уходе из спорта, отметив, что его последним в карьере турниром будет «Финал восьми» Кубка Дэвиса, который пройдет в ноябре в Малаге.

«Шлем шести королей», в котором также принимал участие россиянин Даниил Медведев, проходил с 16 по 19 октября. Каждый из шести теннисистов гарантированно заработал по 1,5 млн долларов за участие в турнире.