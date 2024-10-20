Касаткина повесила «баранку» 17-летней Мирре в русском финале. Та плакала во время матча

Касаткиной понадобилось 34 минуты, чтобы выиграть первую партию со счётом 6:0. Второй сет Дарья начала с брейка под ноль, однако предположения о том, что судьба титула фактически уже решена, оказались ошибочными. Андреева выиграла четыре гейма подряд, что по меркам первого сета казалось чудом. У Касаткиной случился провальный отрезок, во время которого она регулярно грешила неточностями и к тому же допустила две двойные подряд. А когда счёт стал 4:1 в пользу Мирры, ошибаться стала уже она. И следующие три гейма забрала Дарья, причём не просто так, а под ноль. Так счёт стал 4:4 — настоящие качели!