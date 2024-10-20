Касаткина назвала Андрееву занозой в заднице и пожелала ей удачи

Касаткина победила в финале 17-летнюю теннисистку со счетом 6:0, 4:6, 6:4. После поражения Андреева не смогла сдержать слез и расплакалась на корте. Касаткина во время награждения выбежала на пьедестал и обняла плачущую соперницу.
«Хотела бы начать с этой девочки. Мирра, ты такая молодая, но такая заноза в заднице! Поздравляю тебя с финалом, у тебя их будет еще много. Видела, что ты сильно плакала (после игры), но это нормально. Все финалы еще впереди, и надеюсь, большинство из них мы разделим. Рада, что ты так рано начала играть в туре. Ты отличная теннисистка и прекрасный человек. Поздравляю свою команду, вы проводите отличную работу, желаю вам удачи. Хотела бы как можно чаще делить с вами корт», — сказала Касаткина на торжественной церемонии после матча.
«Спасибо тому, что я проиграла так много финалов в этом году. Спасибо этому турниру и тем, кто причастен к его организации. Спасибо большое моей команде, вы через многое прошли в этом году, через все финалы, все взлеты и падения. Сегодня особенный день — день рождения моего тренера и день рождения моего отца», — добавила россиянка, после чего спела песню Happy Birthday to You.
Касаткиной 27 лет, она выиграла второй турнир в этом сезоне и восьмой в карьере. Лучшим результатом 11-й ракетки мира на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2022).