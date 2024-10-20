Касаткина назвала Андрееву занозой в заднице и пожелала ей удачи

«Хотела бы начать с этой девочки. Мирра, ты такая молодая, но такая заноза в заднице! Поздравляю тебя с финалом, у тебя их будет еще много. Видела, что ты сильно плакала (после игры), но это нормально. Все финалы еще впереди, и надеюсь, большинство из них мы разделим. Рада, что ты так рано начала играть в туре. Ты отличная теннисистка и прекрасный человек. Поздравляю свою команду, вы проводите отличную работу, желаю вам удачи. Хотела бы как можно чаще делить с вами корт», — сказала Касаткина на торжественной церемонии после матча.