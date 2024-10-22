«Это полный отстой». Топ-игроки в бешенстве из-за нового правила в теннисе

«Совершенно не согласен с коучингом. Теннис теряет одну из уникальных черт, которой не было ни в одном другом виде спорта. Игрок должен разобраться во всём самостоятельно. В этом была вся прелесть. Что произойдёт, если высококлассный теннисист сразится с низкорейтинговым игроком, у которого нет тренера или который не может себе его позволить?» — высказывался Кирьос во время Уимблдона-2022, где дошёл до финала и уступил Новаку Джоковичу.