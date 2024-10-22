Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP — 2024

Медведев один раз в карьере выигрывал Итоговый чемпионат ATP, это произошло в 2020 году. В том сезоне Даниил, помимо этого, победил на «Мастерсе» в Париже, который традиционно проходит на неделе перед Итоговым, то есть в самом конце сезона.