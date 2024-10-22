Рыбакина сыграет за сборную Казахстана в Астане? Подробности

«В настоящее время наши спортсменки готовятся к выступлению против сборной Кореи. В состав национальной сборной заявлены Елена Рыбакина, Зарина Дияс, Юлия Путинцева, Анна Данилина, Жибек Куламбаева.



Лидер нашей сборной Елена Рыбакина до конца этого игрового сезона планирует сыграть на Итоговом турнире WTA, куда она отобралась за счет успешных результатов в начале года. Сейчас Елена чувствует себя хорошо, и если в Эр-Рияде получится показать уверенную игру, она твердо настроена сыграть в матчах против команды Кореи. Зарина Дияс набрала хорошую форму и на прошлой неделе выиграла турнир в Турции, что позволяет рассчитывать на нее в одиночке наравне с Юлией Путинцевой, и мы рады ее возвращению. В паре Анна Данилина выиграла турнир в Китае и готова сыграть ключевую роль в парной комбинации в Астане. Жибек Куламбаева в этом месяце поднялась на самую высокую для себя позицию в парном рейтинге и уже имеет опыт выступления за сборную» — сказал в интервью пресс-службе ФТК капитан команды Казахстана Юрий Щукин.