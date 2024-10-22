Рыбакина сыграет за сборную Казахстана в Астане? Подробности

Так, в списке хозяев оказалось пять теннисисток: первая ракетка страны Елена Рыбакина (№ 5), Юлия Путинцева (№ 29), Жибек Куламбаева (№ 311), Зарина Дияс (№ 379) и Анна Данилина (№ 23 — в паре).
«В настоящее время наши спортсменки готовятся к выступлению против сборной Кореи. В состав национальной сборной заявлены Елена Рыбакина, Зарина Дияс, Юлия Путинцева, Анна Данилина, Жибек Куламбаева.
Лидер нашей сборной Елена Рыбакина до конца этого игрового сезона планирует сыграть на Итоговом турнире WTA, куда она отобралась за счет успешных результатов в начале года. Сейчас Елена чувствует себя хорошо, и если в Эр-Рияде получится показать уверенную игру, она твердо настроена сыграть в матчах против команды Кореи. Зарина Дияс набрала хорошую форму и на прошлой неделе выиграла турнир в Турции, что позволяет рассчитывать на нее в одиночке наравне с Юлией Путинцевой, и мы рады ее возвращению. В паре Анна Данилина выиграла турнир в Китае и готова сыграть ключевую роль в парной комбинации в Астане. Жибек Куламбаева в этом месяце поднялась на самую высокую для себя позицию в парном рейтинге и уже имеет опыт выступления за сборную» — сказал в интервью пресс-службе ФТК капитан команды Казахстана Юрий Щукин.
У гостей состав состоит из четырех игроков, которые не входят в топ-300 мирового рейтинга WTA: Пэк Таен (№ 324), Пак Сохен (№ 374), Ку Ену (№ 437) и Ким Дабин (№ 829 — в паре).
Напомним, что сборная Казахстана в этом противостоянии будет бороться за сохранение прописки в мировой группе. Команда сможет претендовать на участии в чемпионате мира следующего года только в случае победы над Южной Кореей. Противостояние будет состоять из пяти матчей. Игры пройдут на Beeline Arena в Астане.
Рыбакина не выходила на корт с конца августа из-за различных проблем со здоровьем. Она пропустила ряд крупных турниров и уже потеряла позиции в рейтинге. В этом году она также пропустила Олимпиаду-2024, а также матчи квалификации Кубка Билли Джин Кинг против Японии.