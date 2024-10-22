Кафельников рассказал, почему у него не было цели выиграть 10 турниров «Большого шлема»

«Я был одержим количеством выигранных титулов. Мне хотелось их больше. Потому что я понимал, что спортивный век не вечен. И рано или поздно ресурс физических сил израсходуется, и нужно к этому времени успеть сделать всё. У меня был вот такой подход.



Я получал удовольствие от игры, от побед. Безусловно, мне нравилось обыгрывать своих соперников. Не забывайте ещё фактор заработка, конечно. Мы зарабатывали очень-очень приличные деньги на тот момент.



Есть проблема, что игроки после двух-трёх прекрасных сезонов не способны справиться с соблазном. Мне трудно говорить, что на уме у этих людей. Я говорю за себя. Я в этом возрасте ещё жаждал побед, хотел выигрывать титулы, хотел продолжать выигрывать Кубок Кремля, потому что в 26 лет я выиграл три таких турнира подряд. У меня ещё два года было успешных. В моём случае всегда работало: если ты ставишь перед собой цель, она должна быть реализована.



Я не ставил для себя цели выиграть 10 турниров “Большого шлема”, потому что конкуренция была очень жёсткая в то время, когда я играл», — сказал Кафельников в эфире YouTube-канала «Лучший теннисный подкаст».