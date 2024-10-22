Кафельников назвал самого сложного соперника в своей карьере

«Самый нелюбимый, наверное, это был Альберто Берасатеги. Я у него даже ни одного сета не мог выиграть. Еще Томас Юханссон тоже доставил мне огромное количество тяжелых моментов в спортивной карьере. Доминик Хрбаты тоже, да», — заявил Кафельников.