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Кафельников назвал самого сложного соперника в своей карьере

Бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Евгений Кафельников рассказал о самых сложных соперниках в своей карьере.

Источник: РИА "Новости"

Слова экс-спортсмена приводит «Советский спорт» со ссылкой на Youtube-канал «Лучший теннисный подкаст».

«Самый нелюбимый, наверное, это был Альберто Берасатеги. Я у него даже ни одного сета не мог выиграть. Еще Томас Юханссон тоже доставил мне огромное количество тяжелых моментов в спортивной карьере. Доминик Хрбаты тоже, да», — заявил Кафельников.

Противостояния против Юханссона и Хрбаты завершились не в пользу россиянина. За всю карьеру со шведом Кафельников имеет статистику 5:9, а со словаком — 4:8.