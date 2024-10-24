Синнер рассказал, как ему помогло допинговое дело

«Самое сложное, что обо всем стало известно в очень деликатный момент — перед турниром Большого шлема. Мы приехали, все камеры были уставлены на нас, я смотрел на других игроков, пытаясь понять, о чем они думают на самом деле. Я задавал себе столько вопросов, что было сложно подготовиться к турниру. Я убежден, что ничего не происходит случайно, и, возможно, этот случай помог мне понять, кто был моим другом, а кто нет. Я понял, что есть много игроков, которые были мне друзьями, хотя я не считал их таковыми, а другие на самом деле ими не были», — приводит слова Синнера Corriere dello Sport со ссылкой на Sky Sport.