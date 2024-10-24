Синнер рассказал, как ему помогло допинговое дело

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, комментируя свое допинговое дело, заявил, что многие теннисисты, которых он считал своими друзьями, на деле таковыми не являлись.
Ранее Синнер не был наказан за две положительные допинг-пробы на клостебол, сданные в марте 2024 года. После каждого положительного теста к нему применялась временная дисквалификация от органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA). В обоих случаях Синнер успешно обжаловал временное отстранение и продолжал играть. В октябре Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства на решение ITIA оправдать Синнера, WADA требует дисквалификации спортсмена сроком от одного до двух лет.
«Самое сложное, что обо всем стало известно в очень деликатный момент — перед турниром Большого шлема. Мы приехали, все камеры были уставлены на нас, я смотрел на других игроков, пытаясь понять, о чем они думают на самом деле. Я задавал себе столько вопросов, что было сложно подготовиться к турниру. Я убежден, что ничего не происходит случайно, и, возможно, этот случай помог мне понять, кто был моим другом, а кто нет. Я понял, что есть много игроков, которые были мне друзьями, хотя я не считал их таковыми, а другие на самом деле ими не были», — приводит слова Синнера Corriere dello Sport со ссылкой на Sky Sport.
Синнер также признался, что не мог уснуть накануне четвертьфинального матча Уимблдона против Даниила Медведева. Встреча завершилась победой россиянина со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.
«Бывали матчи, перед которыми я не мог уснуть. Например, против Медведева на Уимблдоне. Это обычное дело, что на следующее утро после такого ты чувствуешь себя плохо. В тот период я пытался выкинуть из головы многие вещи. Должен поблагодарить свою команду, которая была рядом со мной — я чувствовал себя защищенным. Вот почему я посвящаю победы на турнирах им, без них я бы не справился», — заявил итальянец.
Ранее Синнер объяснил, что запрещенное вещество попало в организм в результате заражения от члена команды поддержки, который наносил безрецептурный спрей, содержащий клостебол, на свою кожу, чтобы обработать рану. Он ежедневно проводил массаж и спортивную терапию Синнера, что привело к неосознанному трансдермальному заражению. После консультаций с научными экспертами ITIA не стала возражать против апелляций игрока об отмене отстранения, однако итальянец потерял очки и призовые, заработанные на турнире в Индиан-Уэллсе.