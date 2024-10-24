Шарапова — официально в Зале славы тенниса. Ей устроят крутую церемонию со знаменитостями

«Спасибо, Ким. Я всегда знала, что Ким Клейстерс является источником хороших новостей. Я впервые задумалась о престижности включения в Зал славы, когда выиграла свой первый турнир “Большого шлема”. Тогда они попросили у меня разместить платье с Уимблдона-2004 на витрине в своём музее. Я сказала: “Боже мой!” Это были приятные ощущения после большой победы. Я очень чётко помню этот момент. Мой менеджер подошёл ко мне и сказал: “Невероятно. Твоё платье будет в Зале славы!” После завершения карьеры ты редко думаешь о прошлом, потому что жизнь идёт очень быстро и есть так много возможностей. Это знаменательное признание для меня. Я очень благодарна Залу славы и участникам голосования. Узнать эту новость от тебя — особенный момент. Спасибо, Ким», — заявила Шарапова.