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Чжэн Циньвэнь обыграла уроженку Москвы Кенин в финале турнира в Токио

Чжэн Циньвэнь обыграла Софию Кенин и завоевала четвертый титул WTA в карьере.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Китаянка Чжэн Циньвэнь победила американку Софию Кенин в финале турнира категории WTA 500 в Токио, призовой фонд которого превышает 920 тысяч долларов.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу посеянной под первым номером китаянки. Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты.

Чжэн Циньвэнь 22 года, она завоевала второй титул в сезоне и четвертый в карьере. Китаянка является седьмой ракеткой мира, ее лучший результат на турнирах Большого шлема — финал последнего Открытого чемпионата Австралии.

25-летняя Кенин завоевала пять титулов WTA, она занимает 155-е место в одиночном рейтинге. Представляющая США уроженка Москвы является чемпионкой Australian Open 2020 года.