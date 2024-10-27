Чжэн Циньвэнь обыграла уроженку Москвы Кенин в финале турнира в Токио

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Китаянка Чжэн Циньвэнь победила американку Софию Кенин в финале турнира категории WTA 500 в Токио, призовой фонд которого превышает 920 тысяч долларов.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу посеянной под первым номером китаянки. Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты.
Чжэн Циньвэнь 22 года, она завоевала второй титул в сезоне и четвертый в карьере. Китаянка является седьмой ракеткой мира, ее лучший результат на турнирах Большого шлема — финал последнего Открытого чемпионата Австралии.
25-летняя Кенин завоевала пять титулов WTA, она занимает 155-е место в одиночном рейтинге. Представляющая США уроженка Москвы является чемпионкой Australian Open 2020 года.