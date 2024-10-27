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Данилович стала победительницей турнира в Гуанчжоу

Сербская теннисистка Данилович стала победительницей турнира в Гуанчжоу.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Сербская теннисистка Ольга Данилович стала победительницей турнира категории WTA 250 в китайском Гуанчжоу, призовой фонд которого превышает 265 тысяч долларов.

В финале соревнований 86-я ракетка мира с счетом 6:3, 6:1 одержала победу над американкой Кэролайн Доулхайд, которая занимает 101-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Продолжительность матча составила 1 час 15 минут.

Данилович 23 года. Для нее это второй титул в карьере на турнирах WTA. В 2018 году сербка выиграла Moscow River Cup.