Данилович стала победительницей турнира в Гуанчжоу

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Сербская теннисистка Ольга Данилович стала победительницей турнира категории WTA 250 в китайском Гуанчжоу, призовой фонд которого превышает 265 тысяч долларов.
В финале соревнований 86-я ракетка мира с счетом 6:3, 6:1 одержала победу над американкой Кэролайн Доулхайд, которая занимает 101-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Продолжительность матча составила 1 час 15 минут.
Данилович 23 года. Для нее это второй титул в карьере на турнирах WTA. В 2018 году сербка выиграла Moscow River Cup.