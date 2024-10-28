Рассказал крутой анекдот и удивил знанием языка. Медведев произвел фурор на шоу во Франции

«Моё поколение когда-то называли Next Gen. Но теперь я приписываю себя к так называемому Mid Gen, то есть к “среднему поколению”. Я подошёл к середине своей карьеры. Меня уже нельзя назвать молодым в 28 лет. Уже нет того огня, который был в ранние годы, когда речь шла сначала о подъёме в рейтинге и попадании в топ-10, а затем о победе над любым соперником. Сейчас я просто сосредоточен на развитии своей игры и стараюсь сохранить в себе запал, как это делает Новак Джокович. Он уже выиграл всё возможное в теннисе, но в 37 лет у него ещё есть этот огонь. Это замечательно. В свою очередь, я пытаюсь побеждать новое поколение игроков, которые выступает очень хорошо. Моей задачей является сохранение высоких позиций в рейтинге и, по возможности, подъём вверх», — сказал Медведев.