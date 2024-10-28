«Он несёт ерунду». Скандал перед «Мастерсом» в Париже — на Синнера жёстко наехал топ-игрок

«Очень сложная жеребьёвка. Особенно с учётом этих кортов в Париже. Знаете, здесь трудно противостоять игрокам с мощной подачей. Будет очень трудно против Бена Шелтона. Очень трудно в любом случае. А Феликса Оже-Альяссима я никогда не побеждал. Так что, вы знаете, это будет очень тяжело. Вы знаете, я с нетерпением жду этого турнира. Я сосредоточен на себе и надеюсь, что смогу улучшить результат последних двух лет, когда мне немного не везло на этом турнире. Так что посмотрим», — сказал Синнер.