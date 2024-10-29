В нашем теннисе появляются новые надежды. Кто из россиян может заявить о себе в 2025-м?

И ход сработал. Благодаря полуфиналу в Гонконге (там, кстати, она переиграла восьмую ракетку мира Эмму Наварро из США и экс-лидера мирового рейтинга румынку Симону Халеп), титулу в Мейконе и финалу в Тампико Блинкова заработала 230 очков и вновь закрепилась в первой сотне рейтинга, занимая сейчас 75-ю строчку. И останавливаться не собирается — на этой неделе она играет в мексиканской Мериде WTA 125, как и еще три россиянки — Алина Корнеева, Полина Кудерметова и Анастасия Тихонова. Про 17-летнюю звездную юниорку Корнееву, набирающую форму после травмы, мы уже рассказывали. Но и 21-летняя, младшая из сестер Кудерметовых, заслуживает внимания — она уже близка к топ-100, занимая 133-ю строчку. В сентябре Полина дошла до четвертьфинала WTA 500 в Сеуле, а недавно стала полуфиналисткой крупного турнира ITF в Испании. 23-летняя Тихонова пока 181-я, но и она рассчитывает подойти к следующему сезону в неплохой стартовой позиции.