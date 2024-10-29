Соболенко и Рыбакина — в одной группе. Состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA

Регламент турнира тот же, что и в прошлом сезоне. Участницы Итогового разбиты на две группы по четыре теннисистки в каждой. Спортсменки, занявшие первое и второе места в группах, выходят в полуфиналы, победительницы которых встречаются в финале. А вот схему начисления очков изменили. Если в прошлом году теннисистки получали очки даже за поражения в группе, то в 2024-м от этой практики отошли и применили ту же схему, что использует ATP. Если кто-то выиграет все пять матчей, то получит за это 1500 очков: по 200 очков за каждую победу в группе, 400 — за победу в полуфинале, 500 — в финале.