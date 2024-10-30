Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Все слухи». Игрок «Пари НН» — о свадьбе Калинской и Синнера

Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский рассказал о знакомстве с теннисистом Янником Синнером, а также опроверг разговоры о свадьбе итальянца с сестрой, теннисисткой Анной Калинской.

Источник: Getty Images

«Как прошло знакомство с Синнером? Несколько раз перекинулись парой сообщений, не больше. Информация о свадьбе Анны и Янника? Все слухи.

Не скажу, что пристально следил за теннисом, но сейчас некоторые матчи смотрю, болею за Янника. Синнер или Медведев? Тяжелый вопрос. Не знаю, за кого болел бы», — сказал Калинский в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

Первая информация о том, что итальянец и россиянка в романтических отношениях появилась от журналистов. В мае 2024-го издание La Gazetta dello Sport сообщило, что Калинскую заметили в Турине. Там в те же дни Синнер проходил лечение в медицинском центре «Ювентуса».