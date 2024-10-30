«Все слухи». Игрок «Пари НН» — о свадьбе Калинской и Синнера

«Как прошло знакомство с Синнером? Несколько раз перекинулись парой сообщений, не больше. Информация о свадьбе Анны и Янника? Все слухи.
Не скажу, что пристально следил за теннисом, но сейчас некоторые матчи смотрю, болею за Янника. Синнер или Медведев? Тяжелый вопрос. Не знаю, за кого болел бы», — сказал Калинский в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.
Первая информация о том, что итальянец и россиянка в романтических отношениях появилась от журналистов. В мае 2024-го издание La Gazetta dello Sport сообщило, что Калинскую заметили в Турине. Там в те же дни Синнер проходил лечение в медицинском центре «Ювентуса».