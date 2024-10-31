Ударная концовка года? Рыбакина сыграет против лучших и выступит в Астане

25-летняя Рыбакина не играла после победы в первом круге US Open. Она не вышла на игру второго круга, сославшись на проблемы со здоровьем. Из-за них она пропустила ряд крупных турниров в следующие месяцы, потеряла позиции в рейтинге и не только. Еще это произошло после критики со стороны соотечественников за пропуск Олимпиады-2024 и расставания с тренером, с которым она добилась всех своих успехов во взрослом туре — Стефано Вуковым.