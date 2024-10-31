Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Мастерс» в Париже

Третья ракетка России Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже с призовым фондом почти €6 млн.
В матче третьего круга Хачанов обыграл австралийца Алексея Попырина (24-й в рейтинге) со счетом 7:6 (7:5), 6:4.
За выход в полуфинал россиянин сыграет с болгарином Григором Димитровым (9-й) или французом Артуром Риндеркнешем (60-й).
Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев вылетели с турнира в Париже во втором круге. Медведев проиграл как раз Попырину.
Хачанов в этом сезоне выиграл два турнира ATP — в Дохе и Алма-Ате.
Победитель турнира в Париже получит тысячу рейтинговых очков и более €900 тыс. призовых.