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Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Мастерс» в Париже

Россиянин обыграл австралийца Попырина в двух сетах и в четвертьфинале может встретиться с девятой ракеткой мира Димитровым.

Источник: Getty Images

Третья ракетка России Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже с призовым фондом почти €6 млн.

В матче третьего круга Хачанов обыграл австралийца Алексея Попырина (24-й в рейтинге) со счетом 7:6 (7:5), 6:4.

За выход в полуфинал россиянин сыграет с болгарином Григором Димитровым (9-й) или французом Артуром Риндеркнешем (60-й).

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев вылетели с турнира в Париже во втором круге. Медведев проиграл как раз Попырину.

Хачанов в этом сезоне выиграл два турнира ATP — в Дохе и Алма-Ате.

Победитель турнира в Париже получит тысячу рейтинговых очков и более €900 тыс. призовых.