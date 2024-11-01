Арина Соболенко оценила игровые условия на Итоговом турнире в Эр-Рияде

«Здесь корт точно намного быстрее, чем был в Китае. Мне, наверное, нравится больше, чем там, потому что условия в Китае был очень тяжёлыми для ног, тела. Тут это не самое быстрое покрытие, но всё же явно быстрее, чем было в Китае. Мяч немного легче, чем в Китае. Там в целом было тяжело. Я бы сказала, что мне нравятся условия здесь. Посмотрим, как всё пойдет», — сказала Соболенко на пресс-конференции.