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Ига Швёнтек высказалась о борьбе с Ариной Соболенко за первую строчку рейтинга WTA

Польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о тренировке с белорусской Ариной Соболенко в преддверии Итогового турнира WTA — 2024, а также высказалась о борьбе за первую строчку мирового рейтинга.

Источник: Getty Images

«Очевидно, мы обе боремся за первую строчку. В течение последних нескольких лет в основном только мы это и делали. Было приятно потренироваться с Ариной, мы этого не делали уже давно, наверное, с 2022 года. Не уверена, почему так давно, прошло много времени. Тренировка была хорошая. Она отличный игрок, заслуживает быть № 1 в мире. Я совершенно точно буду бороться за то, чтобы оказаться на этом месте», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.