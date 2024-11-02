Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алина Корнеева впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира категории WTA

254-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира категории WTA.

Источник: Getty Images

В матче второго круга соревнований в Мериде (Мексика) она обыграла соотечественницу 75-ю ракетку мира Анну Блинкову (пятый посев на турнире). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.

За выход в полуфинал турнира в Мериде 17-летняя россиянка поспорит с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо.

Турнир в Мексике проходит с 28 октября по 3 ноября. Его общий призовой фонд составляет $ 267 тыс. Действующим победителем турнира является итальянка Камила Джорджи, которая в финальном матче прошлого года одолела Ребекку Петерсон.