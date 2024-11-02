Хачанов — снова в полуфинале «Мастерса» в Париже! Шесть лет назад россиянин уже брал титул

Стартовую партию Карен провёл великолепно. В стартовом гейме матча болгарин повёл со счётом 30:0, однако затем допустил несколько ошибок. При 30:30 Хачанову удался роскошный перевод с бэкхенда на линию навылет. На брейк-пойнте наш именитый соотечественник смог принять непростую подачу, а Димитров после этого сорвал обратный кросс справа — 1:0 в пользу россиянина. Затем он удержал брейк, а после этого ещё раз взял чужую подачу — 3:0. На решающем мяче в 3-м гейме 21-я ракетка мира загонял соперника по корту и добился от него ошибки справа по ширине. Хачанов вскоре повёл со счётом 4:0, а после этого теннисисты удерживали свои подачи. В итоге серебряный призёр токийской Олимпиады в одиночном разряде добился победы в партии со счётом 6:2. Карен играл очень уверенно, здорово подавал и в целом превосходил оппонента практически по всем компонентам — разве что в тонкой игре Григор был посильнее, однако ему редко удавалось реализовать это преимущество. Нужно отметить, что Димитров выглядел подуставшим после битвы с Артуром Риндеркнешем, закончившейся чуть позже полуночи по парижскому времени. Статистика сета: 6/4 у Карена по ударам навылет / невынужденным ошибкам, 10/13 у Григора.