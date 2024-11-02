Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбакина на глазах у Неймара устроила зарубу в матче Итогового турнира WTA

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№ 5) стартовала на Итоговом турнире WTA с Эр-Риаде (Саудовская Аравия), сообщают Vesti.kz.

Источник: x.com/WTA

В первом матче фиолетовой группы Рыбакина противостояла финалистке последнего Ролан Гаррос и Уимблдона итальянке Жасмин Паолини (№ 4). Почетным гостем встречи был нападающий сборной Бразилии и саудовского «Аль-Хиляля» Неймар.

Встреча завершилась победой итальянки в двух сетах со счетом 7:6 (5), 6:4. Матч продлился один час и 44 минуты.

Также, в этом квартете выступает первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и китаянка Чжэн Циньвэнь (№ 7). Соболенко в первом туре одолела Циньвэнь со счетом 6:3, 6:4.

В следующем матче Рыбакина сыграет с китаянкой. Игра пройдет 4 ноября.

Напомним, В последний раз Рыбакина выходила на корт в августе, в первом круге US Open — 2024. Она снялась со второго круга, а затем отказалась от участия на турнирах в Сеуле, Пекине и Ухане.