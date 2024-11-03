Лучшее завершение прорывного сезона! Диана Шнайдер завоевала четвёртый титул в году

Бултер же была сдержана, хоть и пропал у неё тот запал, что был в середине первой партии. Много было у неё обидных ошибок. Диана первый матчбол заработала на приёме при счёте 5:1, но Кэти рискнула на второй подаче и отыграла это очко, а следом вместе с ним и гейм.