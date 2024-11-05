Замах на десятку: как Шнайдер и Андреева провели прорывной сезон

Так что четвертый в карьере и сезоне титул WTA (категории от 250 и выше) она завоевала совершенно заслуженно. Больше в 2024-м пока только у Иги Свентек из Польши (пять), а четыре трофея, помимо Шнайдер, выиграла только Соболенко. Есть очень высокая вероятность, что улыбчивая левша в косынке сможет дебютировать в топ-10 уже в январе — для этого надо просто сыграть в свою нынешнюю силу. Если же Диана еще немного добавит в движении и хотя бы чуть-чуть улучшит и без того неплохую подачу, то вполне может замахнуться и на гораздо большие достижения.