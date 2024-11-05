Замах на десятку: как Шнайдер и Андреева провели прорывной сезон

Диана Шнайдер триумфально завершила сезон-2024 — 3 ноября она разгромно выиграла финал турнира WTA 250 на харде в Гонконге у британки Кэти Бултер. Это уже четвертый титул для 20-летней россиянки в одиночном разряде в этом году. По этому показателю она сравнялась с первой ракеткой мира из Белоруссии Ариной Соболенко. К тому же успех в Гонконге помог Шнайдер обновить персональный рейтинговый рекорд (12-я строчка в рейтинге WTA) и завершить сезон в статусе второй ракетки страны. А четвертой ракеткой России и 16-й в мире стала Мирра Андреева. Напомним, что летом Диана и Мирра выиграли для России единственную медаль на Олимпиаде-2024 в Париже.
Справляться со сложностями
Диана Шнайдер старше 17-летней Мирры Андреевой на три года, но взлет обеих российских теннисисток, вместе выигравших олимпийское серебро Парижа в парном разряде, произошел почти синхронно. Год получился прорывным как для обеих. Причем Шнайдер даже превзошла свою более юную соотечественницу в плане результатов и прогресса в рейтинге. Да, у нее нет полуфинала «Ролан Гаррос», как у Андреевой, да и вообще с Большими шлемами в нынешнем сезоне не слишком складывалось (хотя третий круг Уимблдона и четвертый круг US Open — не так и плохо), но зато на других турнирах 20-летняя Диана очень даже впечатляла.
К примеру, у нее в отличие от Мирры есть полуфинал на турнире WTA 1000 — в начале августа в канадском Торонто на пути к этому достижению россиянка переиграла на тот момент вторую ракетку мира Кори Гауфф из США. Кроме того, добыты четыре титула на трех разных покрытиях.
В феврале дебютный трофей Шнайдер завоевала на харде на WTA 250 в Хуахине (Таиланд), в июне на траве первенствовала в немецком Бад-Хомбурге на соревнованиях категории 500, в июле взяла титул на грунте WTA 250 в Будапеште, а теперь добавила в свою коллекцию и трофей из Гонконга. Не стоит забывать, что в ее активе и титул WTA 125 — в мае на грунте в Париже, где в финале удалось обыграть нынешнюю теннисистку топ-10 американку Эмму Наварро.
Прошлый сезон Шнайдер завершила 60-й ракеткой мира, но к концу января после неудачного старта сезона у нее сгорели очки за успехи января 2022-го и она откатилась за пределы топ-100 — в Таиланд она приехала 108-й ракеткой мира. И с тех пор за девять месяцев отыграла почти сотню позиций в рейтинге: после триумфа в Гонконге Диана поднялась на 12-е место в live-рейтинге, пусть ее еще может обойти чешка Барбора Крейчикова. Как бы то ни было, она уже точно останется по итогам сезона второй ракеткой страны вслед за Дарьей Касаткиной, поскольку опередила-таки Анну Калинскую.
Безусловно, у Дианы образовался очень хороший тандем с тренером Игорем Андреевым. Она стала действовать на корте гораздо грамотнее: по-прежнему старается играть очень агрессивно, в атаку, от себя, но всё же теперь способна и терпеть в длинных розыгрышах, не пытаясь пробивать из неудобных положений, обостряя тогда, когда и надо обострять.
Кстати, турнир в Гонконге, где Шнайдер была первой сеяной, наглядно показал, насколько лучше россиянка справляется со сложностями, чем раньше.
В четвертьфинале против голландки Сюзан Ламенс она уверенно вела 6:0, 5:3, как вдруг в ее игре начался резкий спад. Промахи, неверные решения, раздражение. Вскоре Шнайдер отдала на тай-брейке второй сет, а в решающей партии уступала 0:2. Но сумела справиться с нервами, успокоилась, вновь начала попадать и победила 6:0, 6:7, 6:2. В полуфинале Диане удалось одолеть 6:4, 6:2 неудобную для себя оппонентку канадку Лейлу Фернандес, побеждавшую ее в этом году Цинциннати и Ухане. А в финале против Бултер, которая завоевала в 2024-м два титула, она просто не оставила сопернице никаких шансов.
Так что четвертый в карьере и сезоне титул WTA (категории от 250 и выше) она завоевала совершенно заслуженно. Больше в 2024-м пока только у Иги Свентек из Польши (пять), а четыре трофея, помимо Шнайдер, выиграла только Соболенко. Есть очень высокая вероятность, что улыбчивая левша в косынке сможет дебютировать в топ-10 уже в январе — для этого надо просто сыграть в свою нынешнюю силу. Если же Диана еще немного добавит в движении и хотя бы чуть-чуть улучшит и без того неплохую подачу, то вполне может замахнуться и на гораздо большие достижения.
По стопам наставника
Кажется, что Мирра Андреева уже давно обосновалась во взрослом туре, но это, само собой, иллюзия. Еще в начале 2023-го она проиграла финал юниорского Australian Open ровеснице и соотечественнице Алине Корнеевой, а дебютировала на уровне WTA только в апреле прошлого года на «тысячнике» в Мадриде 15 лет от роду. Уже тогда все поняли, что в теннисе появилась незаурядная личность с очень хорошими перспективами. И Андреева начала оправдывать надежды практически сразу, в том числе на Больших шлемах, где из квалификации пробивалась в третьи-четвертые круги. Сезон-2023 она завершила 46-й ракеткой мира и стала «Новичком года» по версии WTA.
Понятно, что от Мирры ждали продолжения прорыва в элиту. И она не разочаровала, попутно добиваясь впечатляющих достижений. Приведем только наиболее яркие: самая юная полуфиналистка турнира «Большого шлема» за 27 лет со времен швейцарки Мартины Хингис и самый молодой призер Олимпиады в теннисе за 32 года со времен американки Дженнифер Каприати.
По итогам января 2024-го благодаря четвертьфиналу в Брисбене и четвертому кругу на Australian Open она впервые пробилась в топ-40. Но затем до середины апреля из-за тендинита запястья сыграла только два турнира (в Дубае и Индиан-Уэллс) и не выиграла ни одной встречи.
Зато грунтовый сезон ей удался на славу — четвертьфиналы в Руане и на «тысячнике» в Мадриде, полуфинал «Ролан Гаррос», где россиянка, которой только месяцем ранее (29 апреля) исполнилось 17, переиграла вторую на тот момент ракетку мира Арину Соболенко. Да, затем последовало обидное поражение от итальянки Ясмин Паолини, но всё равно результат был феноменальным. Многие связывали это с тем, что с начала апреля Мирра стала сотрудничать с новым тренером — испанкой Кончитой Мартинес, ранее работавшей с экс первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой.
Кстати, Кончита прекрасно знакома с тем, через что сейчас проходит Мирра, — в 17 лет она также получила от WTA награду «Новичок года», считалась вундеркиндом и провела достойную карьеру — была второй ракеткой мира и чемпионкой Уимблдона в одиночном разряде, а также выиграла в одиночке 33 турнира WTA. Превзойдет ли Мирра по результатам свою нынешнюю наставницу? Пока сказать сложно, но шансы есть.
После «Ролан Гаррос» Андреева поднялась на 23-ю строчку в рейтинге, затем провалила травяной сезон (ни одной победы, обидный вылет на Уимблдоне от чешки Бренды Фрухвиртовой), но в июле взяла дебютный титул, обыграв в финале грунтового турнира WTA 250 в румынских Яссах соотечественницу Элину Аванесян.
На Олимпиаде она проиграла в одиночке и в миксте с Даниилом Медведевым уже на старте, зато в паре их дуэт со Шнайдер стал сенсацией со знаком «плюс» и был очень близок к победе в финале над итальянками Паолини и Сарой Эррани. Да и концовка сезона, начиная с середины августа, получилась для Мирры очень удачной. Даже неожиданное поражение во втором круге US Open от американки Эшлин Крюгер не смазало впечатление, ведь в ее активе было два четвертьфинала «тысячников», где она на равных сражалась с первой на тот момент ракеткой мира Игой Свентек (в Цинциннати) и с олимпийской чемпионкой из Китая Чжэн Циньвэнь (в Пекине), а также финал в Нинбо, в трех сетах проигранный соотечественнице Дарье Касаткиной.
Суммарно за два месяца она набрала 890 очков. То есть более трети всех своих баллов за сезон. Но, главное, стали заметны итоги работы на тренировках в плане усиления подачи и мощи в игре. Теперь Мирра способна не только переигрывать соперниц, но и забивать их эйсами и сильнейшими ударами. Когда, конечно, не теряет концентрацию и не начинает сорить ошибками и плакать прямо на корте. Но всё это в 17 не страшно и простительно. Хотя понятно, что с каждым годом ожиданий от Андреевой будет всё больше. Многие уверены, что в следующем сезоне она просто обязана войти в топ-10.
Сергей Подушкин