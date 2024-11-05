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Джокович не выступит на итоговом турнире ATP

Джокович заявил, что не выступит на итоговом турнире ATP, куда заявлен Рублев.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Серб Новак Джокович сообщил, что пропустит предстоящий итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине.

«Это большая честь — квалифицироваться на итоговый турнир в Турине. Я очень хотел сыграть там, но из-за текущей травмы я не смогу сыграть на следующей неделе. Хочу извиниться перед всеми, кто планировал увидеть меня. Желаю всем игрокам хорошего турнира», — написал Джокович в сториз в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Из-за снятия 24-кратного победителя турниров Большого шлема возможность сыграть в Турине получил идущий девятым в чемпионской гонке АТР россиянин Андрей Рублев.

Итоговый турнир пройдет с 10 по 17 ноября.