Джокович не выступит на итоговом турнире ATP

«Это большая честь — квалифицироваться на итоговый турнир в Турине. Я очень хотел сыграть там, но из-за текущей травмы я не смогу сыграть на следующей неделе. Хочу извиниться перед всеми, кто планировал увидеть меня. Желаю всем игрокам хорошего турнира», — написал Джокович в сториз в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).