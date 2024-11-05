«К черту». Тренер Рыбакиной — о ее проблемах

Нам нужно лучше узнать друг друга. Не буду вдаваться в подробности, но у нее есть возможности для совершенствования в каждом аспекте игры. Она может добиться лучших результатов. Это будет интересно. Знаю, что многим это показалось странным и что люди были удивлены нашим сотрудничеством, но не мне. Я выиграл все с Новаком, поэтому с нетерпением жду этого нового вызова. Честно говоря, во время моего пребывания в ATP-туре никогда не представлял себя в женском, но сейчас не вижу себя в мужском теннисе", — приводит слова Иванишевича Tennis Majors.