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«К черту». Тренер Рыбакиной — о ее проблемах

Тренер лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной (№ 5) хорват Горан Иванишевич поделился мнением о проблемах со здоровьем у своей подопечной и выразил надежду на то, что она может добиться лучших результатов, сообщают Vesti.kz.

Источник: AP 2024

"Уверен, что за всем этим стоит какая-то причина. Когда глубже погружусь в этот процесс, тогда узнаю больше. Но, как говорится, к черту тренера, который не может добиться успеха в обоих турах!

Нам нужно лучше узнать друг друга. Не буду вдаваться в подробности, но у нее есть возможности для совершенствования в каждом аспекте игры. Она может добиться лучших результатов. Это будет интересно. Знаю, что многим это показалось странным и что люди были удивлены нашим сотрудничеством, но не мне. Я выиграл все с Новаком, поэтому с нетерпением жду этого нового вызова. Честно говоря, во время моего пребывания в ATP-туре никогда не представлял себя в женском, но сейчас не вижу себя в мужском теннисе", — приводит слова Иванишевича Tennis Majors.

Напомним, в этом году Иванишевич прекратил сотрудничество с сербом Новаком Джоковичем, с которым работал на протяжении пяти лет.

Рыбакина также в этом году завершила работу с другим хорватским специалистом Стефано Вуковым, который тренировал ее более пяти лет.