Кудерметова выдала камбэк в паре на Итоговом. А Швёнтек рискует не выйти из группы

В первом сете у Гауфф не шла первая подача (всего 46% попадания), но двойных ошибок было мало, всего две. В длинных ралли американка выглядела предпочтительнее Швёнтек, которая гораздо чаще ошибалась. Полька ни одного гейма не отдала без борьбы, но брейк-пойнтов у неё так и не было. Кори же лишь в первом гейме не добралась до брейк-пойнтов, а затем регулярно делала это. И если поначалу ключевые очки брала Ига, то во второй половине партии они доставались её сопернице. После пятого гейма Гауфф уступала 2:3 (но без брейка), но потом забрала четыре гейма подряд — 6:3 за 50 минут.