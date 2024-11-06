Рыбакина громко хлопнула дверью на Итоговом. А в полуфинал вместе с Соболенко вышла Чжэн

«Прошло почти 11 лет с выхода Ли На в эту же стадию. Я горжусь, что смогла это повторить. Конечно, я не знала, что всё так произойдёт, когда приехала сюда, потому что это мой первый Итоговый турнир. Изначально я просто сказала себе наслаждаться моментом. Особенно из-за того, что мне попалась очень сложная группа. Спасибо всем фанатам, которые пришли посмотреть на меня сегодня вечером. Спасибо за всю вашу поддержку», — сказала Чжэн в интервью на корте.