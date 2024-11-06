Рыбакина сделала заявление после сенсационной победы над Соболенко

«Это был тяжелый матч. Я очень рада, что смогла победить. Приятно завершить год победой над первой ракеткой мира. У нее есть все шансы также выиграть турнир, поэтому желаю ей удачи. Я просто счастлива. Благодарю вас всех за поддержку. Каждый матч здесь был чуть-чуть лучше. Это не просто после такой длинной паузы», — отметила Рыбакина.