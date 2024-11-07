Арина Соболенко: Я всегда хотела доминировать в туре, как Уильямс или Швёнтек

«Я всегда хотела доминировать в туре, как Серена Уильямс или Ига Швёнтек, которой это тоже долго удавалось. Меня это действительно вдохновляет. И, конечно, я хочу доминировать в туре, как они. Но при этом сейчас я стараюсь сосредоточиться на себе, на своём совершенствовании, чтобы убедиться, что у меня есть все необходимые инструменты для доминирования в туре. Мне нравится соревноваться, нравится участвовать в напряжённых схватках, улучшать многие вещи прямо во время матча. А праздновать победу — это вообще одно из самых приятных чувств на свете. Я люблю это», — приводит слова Соболенко Arab News.