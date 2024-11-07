Соболенко лишилась миллионов евро после матча с Рыбакиной

"Исход этой встречи уже ни на что не влиял и перспективы Арины Соболенко в борьбе за титул никак не подточил. Вне зависимости от результата, благодаря двум победам на старте соревнований, лидер мирового рейтинга, обеспечила себе первенство в группе и выход в полуфинал.