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Соболенко лишилась миллионов евро после матча с Рыбакиной

Лидирующая в мировом рейтинге белоруска Арина Соболенко недосчитается миллионов евро после поражения от пятой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передают Vesti.kz.

Источник: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

Соболенко проиграла матч группового этапа со счетом 4:6, 6:3, 1:6.

"Исход этой встречи уже ни на что не влиял и перспективы Арины Соболенко в борьбе за титул никак не подточил. Вне зависимости от результата, благодаря двум победам на старте соревнований, лидер мирового рейтинга, обеспечила себе первенство в группе и выход в полуфинал.

Тем не менее сохранить победную поступь Арине не удалось. Она в трех сетах оказалась слабее представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.

Это поражение огорчило белоруску тем, что отняло возможность заработать в Саудовской Аравии максимально возможную сумму. Дело в том, что для чемпионки турнира организаторы предусмотрели призовой фонд в размере 2,5 миллиона евро. Но если сильнейшая теннисистка пройдет всю дистанцию без поражений, она получит вдвое больший гонорар — 5,1 миллиона евро…", — пишет Смартпресс.

Напомним, Рыбакина перед матчем с Соболенко проиграла итальянке Жасмин Паолини (№ 4) и китаянке Циньвэнь Чжэн (№ 7), потеряв шансы на выход в плей-офф. Казахстанская теннисистка заняла четвертое место в «Фиолетовой группе».