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Кудерметова в драматичном матче одержала победу и вышла в плей-офф Итогового турнира в парном разряде

В Саудовской Аравии состоялся матч третьего тура группового этапа Итогового турнира WTA в парном разряде, в котором российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с Хао-Чин Чань (Тайвань) победила итальянок Сарру Эррани и Ясмин Паолини.

Источник: Getty Images

Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась победой российско-тайваньского дуэта на решающем тай-брейке со счетом 11:9 (3:6, 7:6, 11:9).

Соперницы россиянки дважды подавали на матч и имели 2 матч-бола во втором сете (5:4, 6:5), но Кудерметова и Чань постоянно отыгрывались в счете, взяв в итоге вторую партию.

В решающем тай-брейке уже пара Кудерметовой упустила 3 подряд матч-бола, позволив итальянкам восстановить паритет (9:9), но все же довела дело до итоговой победы.

Благодаря этому результату Кудерметова и Чань вышли в плей-офф со второго места (2 очка), оставив итальянок за бортом соревнования (1 очко).