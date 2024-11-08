Кудерметова в драматичном матче одержала победу и вышла в плей-офф Итогового турнира в парном разряде

Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась победой российско-тайваньского дуэта на решающем тай-брейке со счетом 11:9 (3:6, 7:6, 11:9).
Соперницы россиянки дважды подавали на матч и имели 2 матч-бола во втором сете (5:4, 6:5), но Кудерметова и Чань постоянно отыгрывались в счете, взяв в итоге вторую партию.
В решающем тай-брейке уже пара Кудерметовой упустила 3 подряд матч-бола, позволив итальянкам восстановить паритет (9:9), но все же довела дело до итоговой победы.
Благодаря этому результату Кудерметова и Чань вышли в плей-офф со второго места (2 очка), оставив итальянок за бортом соревнования (1 очко).