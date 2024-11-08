Касаткина раскритиковала новое правило отбора на Итоговый турнир WTA

Первая ракетка России Дарья Касаткина считает несправедливым введенное в этом году новое правило отбора на Итоговый турнир WTA, благодаря которому туда квалифицировалась чешка Барбора Крейчикова. Россиянку цитирует beIN SPORTS.
Крейчикова, 13-я ракетка мира, в этом сезоне попала на Итоговый турнир WTA по новому правилу как теннисистка из топ-20, выигравшая турнир «Большого шлема» (Уимблдон).
«На мой взгляд, [чемпионcкая] гонка есть гонка. Главное — сколько очков ты заработаешь в течение года. Если ты выиграла турнир “Большого шлема”, то уже получила то, чего добилась: титул, очки, деньги, славу, все», — сказала Касаткина.
Чешка в итоге дошла уже до полуфинала. Касаткина была запасной и сыграла на турнире один матч, заменив получившую травму американку Джессику Пегулу. Россиянка уступила польке Иге Свёнтек со счетом 1:6, 0:6.
Касаткина в чемпионской гонке в нынешнем сезоне заняла девятое место. Даже без нового правила, она все равно была бы запасной.