Касаткина раскритиковала новое правило отбора на Итоговый турнир WTA

«На мой взгляд, [чемпионcкая] гонка есть гонка. Главное — сколько очков ты заработаешь в течение года. Если ты выиграла турнир “Большого шлема”, то уже получила то, чего добилась: титул, очки, деньги, славу, все», — сказала Касаткина.