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Касаткина раскритиковала новое правило отбора на Итоговый турнир WTA

Чешка Барбора Крейчикова попала на Итоговый турнир как теннисистка из топ-20, выигравшая «Большой шлем». Российская теннисистка считает, что отбираться нужно только благодаря набранным очкам за сезон.

Источник: Getty Images

Первая ракетка России Дарья Касаткина считает несправедливым введенное в этом году новое правило отбора на Итоговый турнир WTA, благодаря которому туда квалифицировалась чешка Барбора Крейчикова. Россиянку цитирует beIN SPORTS.

Крейчикова, 13-я ракетка мира, в этом сезоне попала на Итоговый турнир WTA по новому правилу как теннисистка из топ-20, выигравшая турнир «Большого шлема» (Уимблдон).

«На мой взгляд, [чемпионcкая] гонка есть гонка. Главное — сколько очков ты заработаешь в течение года. Если ты выиграла турнир “Большого шлема”, то уже получила то, чего добилась: титул, очки, деньги, славу, все», — сказала Касаткина.

Чешка в итоге дошла уже до полуфинала. Касаткина была запасной и сыграла на турнире один матч, заменив получившую травму американку Джессику Пегулу. Россиянка уступила польке Иге Свёнтек со счетом 1:6, 0:6.

Касаткина в чемпионской гонке в нынешнем сезоне заняла девятое место. Даже без нового правила, она все равно была бы запасной.