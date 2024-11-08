Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько заработала Рыбакина на заключительном турнире сезона

Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина заработала более 300 миллионов тенге на Итоговом турнире WTA, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Источник: Depositphotos

По регламенту турнира, каждая из восьми теннисисток получает 335 тысяч долларов за участие в нем и по 350 тысяч долларов за каждую победу на групповом этапе.

Рыбакина проиграла итальянке Жасмин Паолини (№ 4) и китаянке Циньвэнь Чжэн (№ 7), а также победила белоруску Арину Соболенко (№ 1). Таким образом, казахстанская теннисистка на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) заработала 685 тысяч долларов, или 335 миллионов тенге.

При этом Рыбакина не смогла выйти в плей-офф, заняв четвертое место в «Фиолетовой группе».

Отметим, что до этого Рыбакина не играла с августа из-за проблем со здоровьем.

В начале октября Елена прекратила сотрудничество с хорватским тренером Стефано Вуковым. Во время работы с ним она поднялась с двухсотых позиций в топ-5 рейтинга WTA. Отныне ее будет тренировать другой хорват Горан Иванишевич.

В этом сезоне Рыбакина выиграла три турнира серии WTA 500- в Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте.