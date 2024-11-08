Сколько заработала Рыбакина на заключительном турнире сезона

По регламенту турнира, каждая из восьми теннисисток получает 335 тысяч долларов за участие в нем и по 350 тысяч долларов за каждую победу на групповом этапе.
Рыбакина проиграла итальянке Жасмин Паолини (№ 4) и китаянке Циньвэнь Чжэн (№ 7), а также победила белоруску Арину Соболенко (№ 1). Таким образом, казахстанская теннисистка на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) заработала 685 тысяч долларов, или 335 миллионов тенге.
При этом Рыбакина не смогла выйти в плей-офф, заняв четвертое место в «Фиолетовой группе».
Отметим, что до этого Рыбакина не играла с августа из-за проблем со здоровьем.
В начале октября Елена прекратила сотрудничество с хорватским тренером Стефано Вуковым. Во время работы с ним она поднялась с двухсотых позиций в топ-5 рейтинга WTA. Отныне ее будет тренировать другой хорват Горан Иванишевич.
В этом сезоне Рыбакина выиграла три турнира серии WTA 500- в Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте.